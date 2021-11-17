العياري يكشف عن زيادة بحوالي 20 الف موظف في قانون المالية التكميلي ويتساءل : شكونهم؟؟فين؟؟ يطلعوشي تنسيقيات زادة؟

كشف الاربعاء 17 نوفمبر، النائب ياسين العياري، عن زيادة بحوالي 20 ألف موظف وفق قانون المالية التكميلي الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد .
وقال العياري " ال 20 الف موظف الي زادو، شكونهم، فين؟؟ يطلعوشي تنسيقيات زادة؟؟" مشيرا الي غموض وعدم دقة في القانون المذكور.
كما تساءل عن العجز المعلن عنه وكيفية تغطيته خاصة وان قانون المالية التكميلي لا يقدم اي تفاصيل عن مصادر وطرق التمويل على عكس ما جرت به العادة.
وتابع مستغربا "باهي قداش كتلة الأجور؟ مصاريف التنمية؟ قداش دعم؟ ما نعرفوش، ما يهمش! خلي بالسترة، بغمة تليق بالدكتاتوريات و الشعبويات!".
وعلق قائلا "تسيير الدول، لا يتم بالسفسطة، درس قاس سنتعلمه جميعا : أسقط المؤسسات خير للبلد و للناس مليون مرة من لا مؤسسات، مزال التدارك ممكنا و إن كان ثمنه، يزداد يوما بعد يوم!".
يذكر انه وحسب قانون المالية لسنة 2021 فان عدد الموظفين 644872 في حين ان عدد الموظفين في قانون المالية التكميلي 661703 بينهم حوالي 17 الف عون غير موزعين حسب نص القانون.
وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 1ر33 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .
وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 2ر44 مليار دينار مقابل 2ر40 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 8ر29 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 4ؤ2 مليار دينار) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).
وقال العياري " ال 20 الف موظف الي زادو، شكونهم، فين؟؟ يطلعوشي تنسيقيات زادة؟؟" مشيرا الي غموض وعدم دقة في القانون المذكور.
كما تساءل عن العجز المعلن عنه وكيفية تغطيته خاصة وان قانون المالية التكميلي لا يقدم اي تفاصيل عن مصادر وطرق التمويل على عكس ما جرت به العادة.
وتابع مستغربا "باهي قداش كتلة الأجور؟ مصاريف التنمية؟ قداش دعم؟ ما نعرفوش، ما يهمش! خلي بالسترة، بغمة تليق بالدكتاتوريات و الشعبويات!".
وعلق قائلا "تسيير الدول، لا يتم بالسفسطة، درس قاس سنتعلمه جميعا : أسقط المؤسسات خير للبلد و للناس مليون مرة من لا مؤسسات، مزال التدارك ممكنا و إن كان ثمنه، يزداد يوما بعد يوم!".
يذكر انه وحسب قانون المالية لسنة 2021 فان عدد الموظفين 644872 في حين ان عدد الموظفين في قانون المالية التكميلي 661703 بينهم حوالي 17 الف عون غير موزعين حسب نص القانون.
وحدد قانون المالية التعديلي 2021، مداخيل ميزانية الدولة بزهاء 4ر34 مليار دينار مقابل 1ر33 مليار دينار في الميزانية الأصلية أي بزيادة ب1340 مليون دينار .
وقدرت نفقات ميزانية الدولة ب 2ر44 مليار دينار مقابل 2ر40 مليار دينار. وتتوزع مداخيل ميزانية الدولة بين مداخيل الجبائية 8ر30 مليار دينار (مقابل 8ر29 مليار دينار ) ومداخيل غير جبائية ب1ر3 مليار دينار (مقابل 4ؤ2 مليار دينار) والهبات ب530 مليون دينار ( مقابل 800 مليون دينار).
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