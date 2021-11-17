فوزي الشرفي: نطالب رئيس الجمهورية بفتح كل الملفات بما فيها ملفات الإغتيالات السياسية

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 13:37 قراءة: 0 د, 31 ث
      
طالب امين عام حزب المسار فوزي الشرفي ، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد بفتح كل ملفات الفساد وفتح ملفات الإغتيالات السياسية، وفق تعبيره.
هذا وثمن ضيف اذاعة شمس آف آم اليوم الأربعاء الحكم في قضية لطفي نقص ، معتبرا ذلك خطوة إيجابية نحو تعافي القضاء.

وأكد الشرفي أن منطق الفرار من العقاب يجب القضاء عليه نهائيا، مشددا على ضرورة البث في ملف إغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي.

كما شدد على ضرورة فتح ملف الجهاز السري وكشف الحقائق، لافتا النظر إلى أنه دون منظومة قضائية مستقلة ونزيهة وشفافة لا توجد حياة ديمقراطية في تونس.



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