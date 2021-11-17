فيديو صادم يفضح الاعتداء بالعنف على المساجين في سجن ايطالي يتواجد به تونسيون والنائب مجدي الكرباعي يدعو وزارة الخارجية الي التنديد بهذه الانتهاكات

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 12:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
نشر الثلاثاء 16 نوفمبر، النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي فيديو يوثق الاعتداء بالعنف على المساجين في سجن "سانتا ماريا كابوا فيتاري" بايطاليا.

وأشار الكرباعي الي ان الفيديو المسرب يعود تاريخه الي افريل من السنة الماضية وانه تثبت من تواجد مواطنين تونسيين في السجن المذكور خلال هذه الفترة.

وأفاد الكرباعي الي ان القضاء الايطالي قام بفتح تحقيق فيما يتضمنه الفيديو المسرب داعيا السلطات التونسية الي التنديد بهذه الانتهاكات ضد مواطنيها مشددا على أن ذلك من صميم السيادة والكرامة الوطنية.



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