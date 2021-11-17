مبروك كورشيد يتغنّى بترشح سيف الاسلام القذافي للانتخابات الرئاسية الليبية ويهاجم "ابن فرنسا البار" منصف المرزوقي‎‎

رحّب الاربعاء 17 نوفمبر، النائب مبروك كورشيد باعلان نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الاسلام القذافي الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها اواخر شهر ديسمبر المقبل.ونشر كورشيد تدوينة بعنوان " الي سيف الاسلام القذافي ترشح فان ترشحك يغيضهم ويشفي غليلنا" متهما الات دعاية صهيونية بالاشتغال ضده.كما اتهم من وصفهم تجار الديمقراطية في البلاد العربية وأولهم ابن فرنسا البار منصف المرزوقي حسب تعبيره بمعارضتهم ترشح سيف الاسلام.وقال كورشيد موجها كلامه لسيف الاسلام " ترشّح، فإن ترشّحك، سيف الإسلام، يثلج صدور الأحرار، لا في ليبيا فقط بل في كل بلاد العرب و أولها تونس الشعب، و في افريقيا، و في أمريكا اللاتينية حيث كان أبوك يقاتل و يغيض أعداء شعبك و أمّتك، فلا تبالي بهم و ترشّح، فنحن جميعا في حاجة إلى إحياء أمل، و لو ربع أمل".