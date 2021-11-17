يحدث في تونس: طرد مريض بالسرطان من مستشفى الطاهر المعموري بنابل وتركه مرميا في الشارع أمام المستشفى

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تدخل الاربعاء 17 نوفمبر، مواطن من جهة نابل أفاد بأنه تم طرد أحد أقاربه من مستشفى الطاهر المعموري بالجهة قبل ان يتم ابقاؤه مرميا في الشارع بالمستشفى.
وحسب قريب المريض فان المريض كانت حالته صعبة جدا وسعت ادارة المستشفى بنابل لاقناع زوجته باخراجه من المستشفى التي رفضت ذلك باعتبار ان حالة زوجها تتطلب العناية.
وأفاد بأنه بعد رفضها الامضاء على اخراجه من المستشفى اوهمتها الادارة بأنه سيتم نقله الي مستشفى عزيز عثمانة واصفا بان ما حصل كان "فيلم" لاقتلاع امضاء من زوجته لاخراجه.
واشار الي أن مستشفى عزيز عثمانة رفض قبول المريض باعتبار غياب التنسيق والاعلام ليتم ارجاعه أمام مستشفى الطاهر المعموري وابقائه أمام المستشفى دون السماح له بالدخول.

من جانبه قال مسؤول بمستشفى الطاهر المعموري ان المريض ليس مرميا أمام المستشفى بل يجلس أمام المستشفى وكان يرقد في قسم الانف والحنجرة الا انه اتضح ان مرضه لا علاقة له بهذا الاختصاص ليتم اتخاذ قرار بنقله لمستشفى عزيز عثمانة الذي رفض استقباله محملا المسؤولية لادارة مستشفى عزيز عثماتة.


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