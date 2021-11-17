7 سنوات سجنا لمكلف بدواوين داعش الإرهابي

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 23 ث
      
باب نات - قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب7 سنوات سجنا في حق موقوف كان يشرف على دواوين داعش الإرهابي في سوريا ،وكشفت الأبحاث أنه أصيب على مستوى ساقية في إحدى المعارك ولم يعد قادرا على القتال فقرر العودة رفقة زوجته وأبنائه الى تونس .

وقد أنكر المتهم ما نسب إليه وبين أنه سافر فعلا إلى سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين ،ليجد نفسه مجبرا من قبل داعش على الانضمام إليه صفوفه والقتال ضمنها.

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