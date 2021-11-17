المسرحي شكري البحري يوضح سبب منعه أمس من دخول قصر قرطاج

قال المسرحي والناشط في الحراك البيئي 'عقارب موش مصب' انه منع امس الثلاثاء من الدخول لقصر قرطاج للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب ارتداءه قميصا مخالفا للنواميس البروتوكولية (يحمل شعار 'عقارب موش مصب') رغم انه كان قد التقى رئيس الجمهورية في جلسة سابقة بنفس القميص .
وأشار شكري البحري في مداخلة هاتفية على اذاعة شمس اليوم الاربعاء، إلى انه التقى وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي رفقة مجموعة من زملاءه في الحراك المدني البيئي، قبل التوجه نحو القصر الرئاسي.
واضاف البحري ان وزيرة البيئة لازالت مصرة على فتح المصب، كما اقترحت مجموعة من الحلول منها انجاز خانة مؤقتة بالمصب ورش مواد مزيلة للروائح ومداوات الحشرات في المصب ورش الجير على الفضلات وانجاز مشروع توسعة للمصب.
وعبر البحري عن رفضه والمجتمع المدني بعقارب من ولاية صفاقس لهذه الحلول، معتبرا اياها 'ضحكا على الذقون' خاصة وان الجهات المسؤولة تتناسى تعهد ديسمبر 2021 القاضي بالغلق النهائي للمصب، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة، ونشطاء من المجتمع المدني في مدينة عقارب.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة الوضع البيئي في مدينة عقارب والجهود المبذولة لإيجاد حلول آنية ومتوسطة المدى وحلول نهائية للمخاطر التي تحفّ بالمواطنين في كل الجهات. كما تمّ التطرّق إلى المشاريع التي أعدّتها شركات تونسية وأجنبية في الغرض والتي ستتولى وزارة البيئة دراستها وإيجاد التمويلات الضرورية لها لمعالجة النفايات حسب المقاييس الدولية.
وأشار شكري البحري في مداخلة هاتفية على اذاعة شمس اليوم الاربعاء، إلى انه التقى وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي رفقة مجموعة من زملاءه في الحراك المدني البيئي، قبل التوجه نحو القصر الرئاسي.
واضاف البحري ان وزيرة البيئة لازالت مصرة على فتح المصب، كما اقترحت مجموعة من الحلول منها انجاز خانة مؤقتة بالمصب ورش مواد مزيلة للروائح ومداوات الحشرات في المصب ورش الجير على الفضلات وانجاز مشروع توسعة للمصب.
وعبر البحري عن رفضه والمجتمع المدني بعقارب من ولاية صفاقس لهذه الحلول، معتبرا اياها 'ضحكا على الذقون' خاصة وان الجهات المسؤولة تتناسى تعهد ديسمبر 2021 القاضي بالغلق النهائي للمصب، وفق تعبيره.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، استقبل يوم أمس الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، ليلى الشيخاوي، وزيرة البيئة، ونشطاء من المجتمع المدني في مدينة عقارب.
وتناول اللقاء وفق بلاغ لمؤسسة الرئاسة الوضع البيئي في مدينة عقارب والجهود المبذولة لإيجاد حلول آنية ومتوسطة المدى وحلول نهائية للمخاطر التي تحفّ بالمواطنين في كل الجهات. كما تمّ التطرّق إلى المشاريع التي أعدّتها شركات تونسية وأجنبية في الغرض والتي ستتولى وزارة البيئة دراستها وإيجاد التمويلات الضرورية لها لمعالجة النفايات حسب المقاييس الدولية.
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