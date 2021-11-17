نجاح عملية إنتزاع السكين من العمود الفقري للمؤذن الذي تعرض للطعن

صورة توضيحية / Pixabay
Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 10:27 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أكد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمهدية عبد الحميد البراري نجاح العملية الجراحية التي خضع لها مؤذن المهدية لانتزاع السكين من عموده الفقري بعد تعرضه للطعن على مستوى الظهر.

وأضاف عبد الحميد البراري خلال مداخلة هاتفية في ماتينال اذاعة شمس اف ام، اليوم الاربعاء، ان المؤذن تعرض لطعنتين الاولى في كتفه الايسر والثانية في ظهره، مؤكدا ان حالته الصحية مستقرة حاليا بعد نجاح العملية الجراحية ليلة أمس الثلاثاء في احدى المصحات الخاصة بسوسة.

وقال المدير الجهوي ان المعتدي قام بجريمته بسبب انزعاجه من صوت الآذان، مشيرا الى ان التحقيقات لازالت جارية لتحديد السبب الحقيقي وراء الجريمة.



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