خبير إقتصادي: حكومة بودن لم توضح طريقة تعاملها مع مطالب اتحاد الشغل في ظل الوضع الراهن

حكومة بودن لم توضح طريقة تعاملها مع مطالب اتحاد الشغل في ظل الوضع الراهن

قال الخبير الإقتصادي انيس الوهابي، اليوم الأربعاء، أن "قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إذا لم يصدر لما وجد جزء من أجور شهر نوفمبر الجاري".وأفاد الوهابي في تصريح لماتينال اذاعة شمس، ان "الدولة حاليا تعاني من ضغط كبير حتى انها عاجزة عن تغطية وارداتها من المواد الأولية ".وعلى ذلك أوضح انيس الوهابي أن "المزودين العالميين كان لهم ثقة في الدولة التونسية سابقا، حيث يقدمون سلعهم ثم يطالبون بالخلاص لكن حاليا يطالبون بدفع نصف ثمن سلعهم قبل التسليم".هذا واشار انيس وهابي إلى التراجع الكبير في الخدمات الإدارية والإجتماعية في تونس من صحة ونقل وتعليم وهو ما يهدد بالانهيار التام، حسب تعبيره.وشدد الوهابي على ضرورة ان يحمل قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إصلاحات وتوجهات جديدة تتماشى مع الاوضاع بعد 25 جويلية.وقال انيس الوهابي أنه "بالامكان إصدار قانون المالية بمرسوم كما تم إصدار القانون المالية التكميلي لسنة 2021".وأشار أنيس الوهابي إلى ان رقم 9،7 مليار دينار عجز في ميزانية الدولة ليس رقما صحيحا، بل توجد أرقام أخرى متعلقة بديون الدولة التي لم تدفع وخاصة العجز الكبير في خلاص ديون المؤسسات العمومية مثل"الستاغ والصوناد" التي تعاني من صعوبات جراء عدم خلاص الدولة لديونها، وفق تعبيره.وفي ذات السياق، أفاد الوهابي أن حكومة بودن لم توضح طريقة تعاملها مع مطالب اتحاد الشغل في ظل الوضع الراهن، مضيفا أن التنازلات الجديدة والإنتدابات الجديدة وزيادة نفقات الدولة يجب ان تكون ضمن توازنات مالية جديدة حتى لا يتفاقم العجز المالي.