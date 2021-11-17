سنية الدهماني: ما يقلق في قضية قتل لطفي نقض العقوبة... لانها غير مفهومة

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة ببرنامج " الراف ماغ" الذي يبث عبر أمواج إذاعة " الدوان اف ام" ان تبرئة المتهمين بقتل المنسق السابق لحزب نداء تونس لطفي نقض ثم إدانتهم امر عادي ...وأوضحت الدهماني ان ما أزعجها هو عدد سنوات السجن لانه في القتل العمد العقوبة " المؤبد" ولكن في حال القتل الخطا هي " 20 سنة".وتابعت الدهماني " ما معنى الحكم بالسجن لمدة 15 سنة لان لا معنى لها مضيفة" يا عملو يا معملوش"...يذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة، أصدرت يوم أمس الثلاثاء، حكمها في حق جميع المتهمين في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وقضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين من اجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما.كما قضت الدائرة الجنائية كذلك بثبوت ادانة متهمين اثنين اخرين من اجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بسجن كل واحد من جملة المتهمين مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح.