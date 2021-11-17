سيغما كونساي: تراجع مهم في رصيد الثقة في قيس سعيّد

Publié le Mercredi 17 Novembre 2021 - 07:40 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أظهر الباروميتر السياسي لشهر نوفمبر الذي أنجزته مؤسسة سيغما كونساي بالتعاون مع جريدة المغرب تراجع نسبة الثقة في رئيس الجمهورية قيس سعيّد وفي رئيسة الحكومة نجلاء بودن

ويظهر الاستطلاع تصّدر قيس سعيد القائمة بنسبة 66%، ثم نجلاء بودن بـ 35 %، عبد اللطيف المكي 20 % ، عبير موسي 18%، والصافي سعيد بـ 18 %.
في المقابل تصّدر راشد الغنوشي قائمة أكثر الشخصيات السياسية التي انعدمت فيها الثقة كليا بنسبة 82%، ثم نبيل القروي ب81 %.

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