4 سنوات سجنا لمتصرف قضائي

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 20:47 قراءة: 0 د, 14 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة ب4 سنوات سجنا في حق متصرف قضائى وجهت له تهمة الاستيلاء موظف على أموال وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف وذلك على خلفية استيلاءه على مبالغ مالية من شركة مصادرة على مراحل .

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