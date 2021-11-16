تونس- فرنسا : حرص مشترك لمزيد تعزيز التعاون الإقتصادي

كان التعاون الإقتصادي بين تونس وفرنسا والإمكانيات المتاحة لمزيد تطويره محور اللقاء الذي جمع اليوم وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بسفير فرنسا بتونس André PARANT.



وأكد سمير سعيّد بالمناسبة على عمق العلاقات الثنائية وتجذرها على جميع المستويات، معربا عن الحرص لمزيد تطوير التعاون الثنائي في الفترة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية على غرار الرقمنة والتجديد التكنولوجي، ومساندة القطاع السياحي ليسترجع حيويته بعد الأزمة العميقة التي شهدها جراء تأثيرات الجائحة العالمية COVID19 ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.



من جهته بيّن André PARANT، أن الحكومة الفرنسية حريصة على تعزيز التعاون الإقتصادي والمالي وكذلك الفني مع تونس، مؤكدا الاستعداد لتدعيم المسار الإصلاحي الذي تعتزم الحكومة التونسية اعتماده حتى تتمكن من تحقيق انتقال إقتصادي ناجع و مستدام.



