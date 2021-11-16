.بعد قرار وزارة الرياضة، "الكاف" يوجّه مراسلة جديدة ويؤكّد عدم السماح بدخول الجماهير لمقابلة تونس وزمبيا والجامعة تحذّر من عقوبات لكرة القدم التونسية

أصدرت الاثنين 16 نوفمبر، جامعة كرة القدم بيانا جديدا على اثر بيان وزارة الرياضة بخصوص السماح بدخول الجماهير مجانا لمباراة المنتخب التونسي والمنتخب الزمبي.وأفادت الجامعة بأنها تلقت مراسلة جديدة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم أكد من خلالها قراره بعدم السماح بدخول الجماهير لمقابلة المنتخب التونسي والمنتخب الزامبي بتاريخ 16 نوفمبر 2021 ، وأنه قد أعلم بذلك الجامعة التونسية لكرة القدم في مراسلة سابقة .وقالت الجامعة ان بلاغ وزارة الشباب والرياضة يتعارض مع قواعد وقرارات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ، وأن عدم احترام القواعد والقرارات الصادرة عن الإتحاد الإفريقي يعرض إلى قرارات تأديبية من الإتحاد الإفريقي .ودعت الجامعة جميع الأطراف المعنية الي عدم اتخاذ ما من شأنه أن يتسبب في عقوبات لكرة القدم التونسية وقالت انها تهيب بالجميع الابتعاد عن أي تجاذبات محتملة و الوقوف يد واحدة