بن مبارك: ''رئيس الجمهورية يمارس خطاب تكفيري تخويني ويواجه معارضيه بألفاظ فاشية''

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 13:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال الناشط السياسي في مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب جوهر بن مبارك ان "رئيس الدولة يمارس خطاب تكفيري تخويني ويواجه معارضيه بألفاظ فاشية".

وأقر خلال حواره في حصة "ستوديو شمس" على اذاعة شمس اليوم الثلاثاء، انه لا حق لرئيس الجمهورية ان"يُجهل معارضيه ويصفهم بالشياطين والصراصير والميكروبات ويهددهم بالريح الصرصر".

وأفاد بن مبارك انه و"لا رئيس في أي دولة ولا في التاريخ ولا في الجغرافيا يواجه معارضيه بألفاظ فاشية ومن يستعمل هذه الألفاظ لا يمكن أن يكون له أي مشروع".

هذا ودعا بن مبارك رئيس الجمهورية "لتحكيم الشعب بينهم وبينه"، متحديا إياه "بالذهاب لصناديق الإقتراع".


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