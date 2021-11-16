المهديّة: رجل يغرس سكينا في ظهر مؤذّن

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 13:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أنه تم الاعتداء البارحة قبيل صلاة المغرب على مؤذّن طعنا بالسكين بأحد مساجد المهديّة

وقال ان وضعيته حرجة وسيسعى لنقله الى المستشفى العسكري لمحاولة نزع السكين الذي غرس في ظهره.

وتابع"الغموض مازال يشوب هذه الحادثة الصادمة، مستبعدا في المقابل ان يكون الحادث جريمة ارهابية فيما يرجّح أن يكون المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة لأن صوت الآذان والقرآن يزعجه ربّما، وفق تعبيره.

يشار إلى هذه التصريحات جاءت على هامش ندوة وطنية في تونس العاصمة اليوم حول "تعزيز ثقافة التسامح من اجل السلام" في تونس

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 236215



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 | 11 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:49 12:11 06:58 05:29
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1421°-1420°-1420°-1520°-14
  • Avoirs en devises
    20819,7

  • (15 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28259 DT        1$ =2,86620 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 nov)   944,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة