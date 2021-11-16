المهديّة: رجل يغرس سكينا في ظهر مؤذّن

أكد وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" أنه تم الاعتداء البارحة قبيل صلاة المغرب على مؤذّن طعنا بالسكين بأحد مساجد المهديّة



وقال ان وضعيته حرجة وسيسعى لنقله الى المستشفى العسكري لمحاولة نزع السكين الذي غرس في ظهره.



وتابع"الغموض مازال يشوب هذه الحادثة الصادمة، مستبعدا في المقابل ان يكون الحادث جريمة ارهابية فيما يرجّح أن يكون المعتدي يعاني من اضطرابات نفسيّة لأن صوت الآذان والقرآن يزعجه ربّما، وفق تعبيره.



يشار إلى هذه التصريحات جاءت على هامش ندوة وطنية في تونس العاصمة اليوم حول "تعزيز ثقافة التسامح من اجل السلام" في تونس



