الرابطة المحترفة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

-- المجموعة الاولى

الاربعاء 17 نوفمبر

في الطيب المهيري بصفاقس - س 16

النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي عامر شوشان





الخميس 18 نوفمبر

في المتلوي - س14

نجم المتلوي - نادي حمام الانف جلال السحباني

في بن قردان - س 14

اتحاد بن قردان - امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي

الجمعة 19 نوفمبر

في بئر الاحمر بتطاوين - س 14

اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي





-- المجموعة الثانية

الخميس 18 نوفمبر

في سليمان - س 14

مستقبل سليمان - هلال الشابة سفيان قتات

في المنزه - س 14

النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي امير لوصيف

في مصطفى بن جنات - س 16

الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي يوسف السرايري





الجمعة 19 نوفمبر

في حمام سوسة - س 14

النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر



