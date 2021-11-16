الرابطة المحترفة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 14:52 قراءة: 0 د, 46 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
-- المجموعة الاولى
الاربعاء 17 نوفمبر
في الطيب المهيري بصفاقس - س 16
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي عامر شوشان


الخميس 18 نوفمبر
في المتلوي - س14
نجم المتلوي - نادي حمام الانف جلال السحباني
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي
الجمعة 19 نوفمبر
في بئر الاحمر بتطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي


-- المجموعة الثانية
الخميس 18 نوفمبر
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - هلال الشابة سفيان قتات
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي امير لوصيف
في مصطفى بن جنات - س 16
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي يوسف السرايري


الجمعة 19 نوفمبر
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر

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