الرابطة المحترفة 1 - تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
-- المجموعة الاولى
الاربعاء 17 نوفمبر
في الطيب المهيري بصفاقس - س 16
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي عامر شوشان
الخميس 18 نوفمبر
في المتلوي - س14
نجم المتلوي - نادي حمام الانف جلال السحباني
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي
الجمعة 19 نوفمبر
في بئر الاحمر بتطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي
-- المجموعة الثانية
الخميس 18 نوفمبر
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - هلال الشابة سفيان قتات
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي امير لوصيف
في مصطفى بن جنات - س 16
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي يوسف السرايري
الجمعة 19 نوفمبر
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر
-- المجموعة الاولى
الاربعاء 17 نوفمبر
في الطيب المهيري بصفاقس - س 16
النادي الصفاقسي - النادي البنزرتي عامر شوشان
الخميس 18 نوفمبر
في المتلوي - س14
نجم المتلوي - نادي حمام الانف جلال السحباني
في بن قردان - س 14
اتحاد بن قردان - امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي
الجمعة 19 نوفمبر
في بئر الاحمر بتطاوين - س 14
اتحاد تطاوين - الترجي الرياضي نصر الله الجوادي
-- المجموعة الثانية
الخميس 18 نوفمبر
في سليمان - س 14
مستقبل سليمان - هلال الشابة سفيان قتات
في المنزه - س 14
النادي الافريقي - الترجي الجرجيسي امير لوصيف
في مصطفى بن جنات - س 16
الاتحاد المنستيري - الاولمبي الباجي يوسف السرايري
الجمعة 19 نوفمبر
في حمام سوسة - س 14
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش خالد قويدر
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