سيدي بوزيد: ادراج شخص بالتفتيش من أجل الإساءة لقيادات واطارات أمنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 12:26 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي في تصريح لاذاعة الديوان أف أم اليوم الثلاثاء، أن النيابة العمومية أذنت بادراج شخص بالتفتيش من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي و نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي و عدم اثبات صحة ذلك و القذف العلني.

وأشار الغنيمي الى أن ذلك يأتي على خلفية تدوينة قام بتنزيلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن مسا من كرامة و سمعة قيادات و اطارات امنية و تمسكت فيها نقابة امنية بتتبعه.

وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أنه سيقع حال استكمال الأبحاث احالة المحضر لاحقا عليها لاتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

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