خلال 24 ساعة...القبض على 901 شخص مفتش عنه بكامل ولايات الجمهورية

أفضت نتائج الحملات الأمنيّة بكامل ولايات الجمهوريّة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى تمكّن وحدات الأمن والحرس الوطنيين من إلقاء القبض على 901 شخص مفتّش عنهم مورّطين في قضايا مختلفة.



ووفق بلاغ للداخلية, تمّ إيقاف 147 شخصا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة من سرقات واعتداءات على الأملاك والأشخاص وقضايا تهمّ الأمن العامّ.



