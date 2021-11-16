خلال 24 ساعة...القبض على 901 شخص مفتش عنه بكامل ولايات الجمهورية

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 12:23 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أفضت نتائج الحملات الأمنيّة بكامل ولايات الجمهوريّة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى تمكّن وحدات الأمن والحرس الوطنيين من إلقاء القبض على 901 شخص مفتّش عنهم مورّطين في قضايا مختلفة.

ووفق بلاغ للداخلية, تمّ إيقاف 147 شخصا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة من سرقات واعتداءات على الأملاك والأشخاص وقضايا تهمّ الأمن العامّ.

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