دوار هيشر: السجن مدى الحياة وخطية مالية في حق منفذ براكاج لقاصر واغتصابها

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 10:38 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن مدى الحياة في حق كهل في العقد الرابع من العمر وتخطئته ب15 الف دينار وذلك على خلفية تحويله لوجهة طفلة قاصر عمرها 14 سنة بجهة دوار هيشر ثم اغتصابها وسلبها .

وقد أنكر المتهم ما نسب اليه فواجهه القاضي بتقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعرضها للاغتصاب من قبله ،وبالمكافحات التى أجريت بينه وبين المتضررة.

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