فيصل الحضيري يكشف عن برنامجه الجديد على قناة تونسنا

تنطلق قناة تونسنا بداية من هذا الخميس في بث اولى حلقات برنامج جديد بعنوان "خميس عليك" يقدمه فيصل الحضيري ومعه كل من رياض النهدي ورابعة السافي ومحمود البارودي ويسرى المناعي وصفاء ضفلاوي واسلام بوقلية وسيكون اليوم الثلاثاء موعد تصوير الحلقة الاولى.



ووفق بلاغ للقناة , برنامج "خميس عليك" تجربة تلفزية جديدة يخوضها فيصل الحضيري وستكون مختلفة وبعيدة عن ما قدمه من تجارب سابقة...وبأفكار متجددة وأركان جديدة...



