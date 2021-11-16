سنية الدهماني : ربّيو الاطفال على حب الوطن موش على التطبيل لشخص ‎‎

تداولت الأحد 15 نوفمبر، عديد الصفحات المساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد مقطع فيديو يتمثل في أغنية لكورال سيدي سامي للأطفال تتغنى برئيس الجمهورية قيس سعيد.وقام المشرفون على النادي بتغيير كلمات أغنية احدى الصور المتحركة وتعويضها بالرئيس قيس سعيد لتبدأ الأغنية ب "مرة في ارضنا جاءنا رجل نظيف .....قيس سعيد رئيس فريد ...قيس سعيد رئيس شديد".وقد أثارت الأغنية موجة من الانتقادات للمشرف على النادي لما اعتبروه اقحاما للأطفال في الصراعات السياسية فضلا عن تربية الأطفال على تأليه الأشخاص والتطبيل للحاكم حسب عديد النشطاء.واستنكرت كرونيكور اذاعة اي اف ام سنية الدهماني انشاد أغنية تتغني برئيس الجمهورية قيس سعيد.وانتقدت الدهماني المشرفين على النادي قائلة " ربيو الأطفال على حب الوطن واحترام المؤسسات والديمقراطية" وأضافت قائلة " انا من جيل ميلاده كان فجرا ونعرفو نوع الغنايات هذوما لشكون يتغناو بيه...يتغناو لديكتاتور".وحذرت قائلة " اذا ربيتو الاطفال على التطبيل لشخص غدوة هاكا الي تلقاه" مشيرة الي انه من الخطير تربية الاجيال على التطبيل.