إقامة صلاة الاستسقاء صبيحة يوم الأحد 21 نوفمبر

Publié le Mardi 16 Novembre 2021 - 08:06 قراءة: 0 د, 14 ث
      
نظرا لانحباس الغيث النّافع، قرّر وزير الشؤون الدّينيّة إقامة صلاة الاستسقاء في جميع المساجد، صبيحة يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 في السّاعة التّاسعة صباحا.

ودعا بلاغ لوزارة الشؤون الدّينيّة عموم المستسقين إلى استمطار الرّحمات بالتضرّع والابتهال إلى الله أن يرزقنا الغيث النّافع وأن يرفع عنّا القحط والجدب.

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