مباراة تونس وزامبيا دون جمهور... ووزارة الرياضة توضّح

أصدرت مساء يوم الاثنين وزارة الشباب والرياضة بيانا ذكرت خلاله بحيثيات قرار عودة الجماهير إلى الملاعب، في الوقت الذي تدور فيه مباراة المنتخب التونسي ضد زامبيا خلف الأبواب المغلقة دون حضور الجماهير وذلك بسبب عدم حصول الجامعة على التراخيص الضرورية لحضور الجماهير.وأكدت وزارة الشباب والرياضة، مواصلة العمل بقرار عودة الجماهير للملاعب والقاعات الرياضية الذي تم إقراره يوم السبت 06 نوفمبر الجاري، مشيرةً إلى أن كل اجراء مخالف لهذا البلاغ لا يلزم الوزارة في شيء.وذكرت الوزارة أن القرار ينص على تحديد طاقة الاستيعاب بـ15% بالنسبة للجماهير المحلية لجميع المقابلات والمسابقات الوطنية علما وأن هذه النسبة قابلة للترفيع تدريجيا بعد عملية تقييم الجوانب الأمنية والصحية ومدى التزام الجماهيبر بتطبيق إجراءات البروتوكول الصحي.كما تم تحديد طاقة استيعاب بـ50% بالنسبة للمقابلات القارية والدولية، مع ضرورة الاستظهار بشهادة استكمال عملية التلقيح واحترام إجراءات البروتوكول الصحي المعتمد في الغرض .كما تم كذلك تحديد سن الدخول للملاعب والقاعات الرياضية ب18 سنة فما فوق .