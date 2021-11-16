مقابلات البطولة الأولى على قناة حنبعل

اتفقت شركة الإنتاج "فيدور برود" رسميا مع قناة حنبعل لبث مقابلات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد أن اقتنت شركة الإنتاج حقوق بث مباريات البطولة التونسية من الجامعة التونسية لكرة القدم وحصول القناة على ترخيص إستثنائي للبث من الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري.



وستتولى قناة حنبعل بث مباريات البطولة مباشرة بداية من الجولة السادسة ذهاب، حيث سيكون النقل التلفزي كالتالي:

* الإربعاء 17 نوفمبر:

النادي الرياضي الصفاقسي - النادي البنزرتي



* الخميس 18 نوفمبر

النادي الإفريقي - الترجي الرياضي الجرجيسي



* الجمعة 19 نوفمبر

إتحاد تطاوين - الترجي الرياضي التونسي



* الأحد 21 نوفمبر

هلال الشابة - النادي الإفريقي



* الإثنين 22 نوفمبر

الترجي الرياضي التونسي - نجم المتلوي (لحساب الجولة السابعة ذهاب



