محمد الحامدي: هل من المعقول ان أرسل سيارة وزارية لجلب " النفة" من مدنين

قال وزير التربية السابق محمد الحامدي ان الاتهامات التي وجهها له حاتم بن سالم غير مقبولة.وأضاف محمد الحامدي في تصريح لقناة التاسعة " بن سالم اتهمني بتعاطي النفة واني أرسلت سيارة وزارية لجلبها من مدنين وانا هنا اسأل هل هذا منطقي اليس هنالك نفة في العاصمة حتى أرسل سيارة الى مدنين".وتابع الحامدي " لم اتعاطى النفة في حياتي وما يحصل هو مجرد تشويه لاني اثرت ملفات فساد حول حاتم بن سالم".وكان وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم قال لدى حضوره في برنامج "رونديفو 9" يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أن محمد الحامدي وزير التربية السابق لم يكن في مستوى المسؤولية التي تولاها.وأضاف بن سالم أنه أثناء تولي الحامدي منصب وزير التربية، كان هناك أشخاص من حزبه "تنصب المقرونة والشكشوكة واللبلابي على مكتب وزير التربية".