العكرمي: الصيد كان يمشي لدار الناصر الطرابلسي في الليل يخدملو في دوسياتو

قال القيادي السابق في حزب نداء تونس لزهر العكرمي في مداخلة على قناة التاسعة ان رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد كان يزور صهر الرئيس السابق الناصر الطرابلسي " باش يخدملو دوسياتو".وأضاف لزهر العكرمي " الحبيب الصيد كان لا يدخل " بيت الراحة" الا عندما يأخذ إذنا من الرئيس الباجي قائد السبسي.وتابع العكرمي " سمعت بعملية اعتقال البغدادي المحمودي عندما دخل الى الحدود فاتصلت بالحبيب الصيد الذي أكد بانه لن يقوم باي شيء دون علم الباجي قائد السبسي وفي نفس الوقت لن يوقظه ليلا ليعلمه".وتأتي تصريحات العكرمي ردّا على ماجاء في كتاب الحبيب الصيد تحت عنوان "الحبيب الصّيد في حديث الذّاكرة"والكتاب عبارة عن مذكّرات،مرفوقة بمجموعة من الصّور .وهي تتوفر على جزئين رئيسيّين، يستعرض الأول نشأة الحبيب الصّيد ودراسته بسوسة وتونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة، ثم مسيرته المهنيّة إلى حدود سنة 2010، فيما خصّص الجزء الثاني للمهام الرسميّة التي تولاّها منذ سنة 2011، وزيرا للداخليّة، ورئيسا للحكومة ومستشارا سياسيّا لدى رئيس الجمهوريّة.