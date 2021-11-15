كولومبو: القبض على مسافر تونسي بحوزته 4.5 كلغ من الكوكايين

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 20:56 قراءة: 0 د, 38 ث
      
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بجمارك سريلانكا يوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 من ألقاء القبض على مسافر تونسي بالغ من العمر 59 عامًا في مطار باندارانايكا الدولي بالعاصمة السريلانكية كولومبو لحيازته كمية من مادة الكوكايين.

وأفاد المتحدث باسم الجمارك أن المشتبه به أخفى أكثر من 4 كيلوغرامات من الكوكايين في حقائبه.





وحسب ما جاء في وسائل اعلام ، كان الراكب، الذي وصل إلى سيرلانكا من الدوحة عبر البرازيل، قد تظاهر بأنه مسؤول كبير في مؤسسة مالية دولية بينما قدم أيضًا عدة مستندات مزورة .



وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن كمية الكوكاييين المحجوزة تعد أكبر كمية يتم جلبها إلى البلاد عن طريق مسافر عبر الجو، فيما قدرت القيمة المالية للمخدرات بحوالي 180 مليون روبية سريلانكية.

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