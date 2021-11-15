الطبوبي: سيتم حلحلة عديد الملفات العالقة مع الحكومة..

الناطق باسم الحكومة: وصلنا إلى نقطة دقيقة جدا في لقائنا مع الاتحاد

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الإثنين، إثر لقاء جمعه صحبة عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بعدد من الوزراء، ترأسته رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أن لدى الاتحاد إرادة لحلحلة عديد الملفات العالقة.وأوضح أن الحكومة التزمت بإصدار دفعة أولى من عمال الحضائر تقدر ب 6 آلاف عامل يوم 15 ديسمبر.وأكد أن رئيسة الحكومة تقبّلت مقترح الاتحاد المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى وكذلك النظر في ملف المؤسسات العموميةمن ناحية أخرى أكد وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال نقطة إعلامية اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وقال ''وصلنا إلى نقطة دقيقة جدا والحلول ستكون بطريقة تشاركية''.المصدر موزاييك