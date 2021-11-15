رئيسة الحكومة التقت ببـاريس عدد من ممثلي الجالية التونسية بفرنسا

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بمقرّ السفارة التونسية بباريس، عددا من المسؤولين والنخب في الإدارات ومختلف المواقع الفرنسية وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة لمنتدى باريس حول السلام.



ونوّهت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء بدور هذه النخب ومساهمتها في خلق الثروة سواء لفرنسا أو لوطنهم الأمّ تونس، مثمّنة نجاحاتهم وقدرتهم على الاندماج داخل المجتمع الفرنسي وتألقهم في مختلف الهيئات الوطنية والمحلية الفرنسية.



ودعت نجلاء بودن رمضان إلى ضرورة الاستفادة من خبرات هذه الكفاءات كل حسب اختصاصاته، لا سيما قطاع التربية ومعالجة النفايات.

من جهتهم عرض الحاضرون على رئيسة الحكومة جملة من المشاريع وخطط التعاون بين المدن الفرنسية والتونسية ومن بين هذه المشاريع كيفية تصريف ومعالجة مياه الأمطار وبعث دوائر تشغيلية بالمدن التونسية تعنى بدفع القدرة التشغيلية ومساندة المؤسسات.



