قضية فساد ترفعها وزارة املاك الدولة .. من أجل شبهة بيع ملك الدولة للخواص

صرح الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية سيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب سيدي بوزيد، جابر الغنيمي لباب نات اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بتقديم شخص و ادراج 3اشخاص بالتفتيش من أجل شبهة بيع ملك الدولة للخواص و التدليس و مسك و استعمال مدلس و ذلك على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لاملاك الدولة و الشؤون العقارية ضدهم و شكاية من المتضررين من عملية البيع موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم.



