قضية فساد ترفعها وزارة املاك الدولة .. من أجل شبهة بيع ملك الدولة للخواص

الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية سيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة، جابر الغنيمي
Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 17:46 قراءة: 0 د, 27 ث
      
صرح الناطق الرسمي باسم محاكم ولاية سيدي بوزيد والمساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب سيدي بوزيد، جابر الغنيمي لباب نات اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت بتقديم شخص و ادراج 3اشخاص بالتفتيش من أجل شبهة بيع ملك الدولة للخواص و التدليس و مسك و استعمال مدلس و ذلك على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لاملاك الدولة و الشؤون العقارية ضدهم و شكاية من المتضررين من عملية البيع موضحا أنه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا في شأنهم.

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