لزهر العكرمي: كتاب الحبيب الصيد كله أكاذيب باستثناء تاريخ ميلاده

قال الاثنين 15 نوفمبر، لزهر العكرمي الناشط السياسي والمستشار السابق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن المعطيات التي وردت في الكتاب الذي نشره مؤخرا رئيس الحكومة الاسبق حبيب الصيد كلها أكاذيب.وأضاف لزهر العكرمي في تصريح لإذاعة الديوان أف أم " كتاب الحبيب الصيد كله أكاذيب باستثناء تاريخ ميلاده".وأوضح لزهر العكرمي أنه سيكون حاضرا على احدى القنوات الفضائية التونسية للردّ على حبيب الصيد.يذكر أن حبيب الصيد انتقد في كتابه طرق عمل حكومات بعد الثورة وانتقد حركة النهضة ويوسف الشاهد.وكان صدر مؤخرا كتاب لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد كشف فيه عن خفايا مهمّة يكشف عنها لأول مرة.و تحت عنوان "الحبيب الصّيد في حديث الذّاكرة" تناول رئيس الحكومة الأسبق في الكتاب مسيرته الشخصية والمهام الرسمية التي اضطلع بها.والكتاب عبارة عن مذكّرات،مرفوقة بمجموعة من الصّور .وهي تتوفر على جزئين رئيسيّين، يستعرض الأول نشأة الحبيب الصّيد ودراسته بسوسة وتونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة، ثم مسيرته المهنيّة إلى حدود سنة 2010، فيما خصّص الجزء الثاني للمهام الرسميّة التي تولاّها منذ سنة 2011، وزيرا للداخليّة، ورئيسا للحكومة ومستشارا سياسيّا لدى رئيس الجمهوريّة.