بعد عقارب، احتجاجات في المحرس رفضا لانشاء مصب للنفايات بالمنطقة

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 12:14 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نفذ الاثنين 15 نوفمبر، أهالي المحرس من ولاية صفاقس تحركا احتجاجيا بدعوة من حملة " المحرس موش مصب" رفضا لمقترح يتعلق بتركيز مصب للفضلات بالمنطقة وتحديدا في ضيعة زروق.

ورفع المشاركون في هذا التحرك عديد الشعارات الرافضة لاعتزام وزارة البيئة انشاء مصب بالجهة متمسكين بحق أهالي الجهة في بيئة سليمة.

ويأتي تحرك أهالي المحرس بعد أيام من الازمة التي شهدتها منطقة عقارب اثر تمسك الأهالي برفض القرار الحكومي المتعلق باعادة فتح المصب الذي تم غلقه بقرار قضائي.

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