فاروق بوعسكر: الISIEمستعدّة لأي موعد انتخابي مبرمج أو سابق لأوانه

قال نائب رىئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال تدخّله اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 في برنامج “اكسبراسو” على اذاعة Express FM إنّ نسب الاقبال على صناديق الاقتراع منذ 2011 إلى 2019 عرفت تراجعا، وأكبر نسبة سجّلتها تونس بعد الثورة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 بنسبة تصويت بلغت 84 بالمائة من الناخبين المسجلين، لتعرف هذه النسبة تراجعا سنة 2014 و2018و 2019.وأفاد فاروق بوعسكر عند إجابته عن سؤال مدى جاهزية الهئية العليا المستقلة للانتخابات إلى إجراء انتخابات بأنّ الهيئة الآن بصدد الإعداد لانتخابات بلدية جزئية في 10 بلديات، والهيئة في ظرف 10 سنوات راكمت تجترب في كل أنواع الانتخابات التشريعية منها والرئاسية والبلدية وكذلك انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.وفيما يتعلق بالاتهامات الموجّهة إلى الهيئة والخاصة ببعض نتائج الانتخابات قال فاروق بوعسكر إنّ هذه الاتهامات تتكرّر مع كل موعد انتخابي هام في البلاد بشتى أنواعها، معتبرا أنّ هذه الاتهامات خالية من الاثباتات، ويوجد شهادات تقدير واعتراف من منظمات وطنية ودولية.