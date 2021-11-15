بن عروس : لص كوابل النحاس الخاصة بشركات الاتصالات في قبضة الأمن

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 23 ث
      
باب نات - نجح اول أمس أعوان شرطة النجدة ببن عروس واثر نصبهم لكمين محكم من القبض على عنصر إجرامي متلبسا بسرقة كوابل النحاس الخاصة بشركات الاتصالات،بحهة بن عروس ،وبالتحري معه تبين أنه من مواليد 1976 وأنه من متخصص في سرقة كوابل النحاس منذ فترة وأنه يفرط فيها بالبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وكشفت الأبحاث ايضا انه الحق عدة اضرار بشركات الاتصالات فاقت 200 الف دينار باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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