مهذب الرميلي: أصبحت أتعاطف مع عبير موسي منذ ان تحدث عنها رياض جراد

قال الممثل مهذب الرميلي في حوار ببرنامج " الاختيار" الذي يبث على قناة التاسعة انه أصبح مؤخرا يتعاطف مع عبير موسي متابعا " منذ ان تحدث عنها رياض جراد وأنا متعاطف معها".
وأضاف مهذب الرميلي " صحيح أني تعرضت لكثير من الانتقادات من انصار عبير موسي لكني في النهاية أتعاطف معها".
وتابع الرميلي " في المقابل رفعت قضايا ضد اطراف متعاطفة مع عبير موسي هددتني".
يذكر أن الفنان مهذب الرميلي كان في نوفمبر 2020 أكد تلقّيه تهديدات بالقتل اثر الفيديو الذي نشره وعبّر فيه عن رفضه لحضور عبير موسي في ندوة صحفية للنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية.
وأضاف مهذب الرميلي " صحيح أني تعرضت لكثير من الانتقادات من انصار عبير موسي لكني في النهاية أتعاطف معها".
وتابع الرميلي " في المقابل رفعت قضايا ضد اطراف متعاطفة مع عبير موسي هددتني".
يذكر أن الفنان مهذب الرميلي كان في نوفمبر 2020 أكد تلقّيه تهديدات بالقتل اثر الفيديو الذي نشره وعبّر فيه عن رفضه لحضور عبير موسي في ندوة صحفية للنقابة المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية.
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