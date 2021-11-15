حاتم العشي: بالطبيب خرق واجب التحفظ .. وله اتصالات مع حركة النهضة منذ مدة

عبد الرؤوف بالطبيب فاجئني

قال حاتم العشي وزير أملاك الدولة السابق في حكومة الحبيب الصيد، إن "المحيطين بالفقيد الراحل رئيس الجمهورية السابق الباجي قايد السبسي كانوا السبب في بداية سقوط الدولة."وأقر خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس أف أم، صباح اليوم الإثنين، أن أطراف من عائلة الباجي قايد السبسي استغلت كبر سنه رغم انه سياسي محنك وألحقت الضرر بالدولة وكانت البداية بالحبيب الصيد، وفق تعبيره.وأكد العشي أن "الحبيب الصيد لم يتحدث عن كل شي في تلك المرحلة لأنه مازال ملتزما بواجب التحفظ"، لافتا النظر إلى أنه "سيكشف عديد الحقائق التي لم يتحدث عنها الحبيب الصيد في كتابه".وعبر العشي عن تفاجئه من تصريحات مستشار رئيس الجمهورية السابق رؤوف بالطبيب.وقال إن "رؤوف بالطبيب كان مقربا لرئيس الجمهورية ومن منطلق واجب التحفظ لا يمكنه الإدلاء بتصريحات ورئيس الجمهورية قيس سعيد مازال في الخدمة".وعلى ذلك ، أفاد أنه وإثر "إنتهاء فترة ترأس قيس سعيد للجمهورية بالإمكان الحديث عن الكواليس وغيرها وليس حاليا".وأقر العشي أن "بالطبيب خرق واجب التحفظ وتحدث عن أسرار دولة"، لافتا النظر إلى ان "الأخير له اتصالات مع حركة النهضة منذ مدة".