شوقي الطبيب: أنا رجل نزيه ... وكل ما أملك هو شقة عادية في حي النصر

أنا رجل نزيه

أكّد الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مساء يوم الأحد 14 نوفمبر 2021، أنه صرّح بكل أملاكه ومكاسبه قبل ترؤسه للهيئة وحين مغادرته لها.وقال الطبيب، خلال حضوره في برنامج ''الاختيار'' على قناة التاسعة، إنه اضطر إلى نشر معطياته الشخصية للعموم من أجل الرد على اتهامات وصفها بـ ''التافهة'' بامتلاك ثروة بطريقة غير شرعية، مستغربا اتهامه بالحصول على رشاوى بقيمة 100 مليون دينار وقام بتبييضها عن طريق زوجته.ولفت إلى أن الاتهامات بدأها شخص (لم يذكره) في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية عندما ألمح إلى أن زوجته تملك 100 مليار رغم أنها عاطلة عن العمل ''كان يردد نفس التدوينة التي نشرت على الفايسبوك''.وأضاف: ''ليست لي ثروة ونحن عائلة متوسطة وانه يملك فقط " شقة" قيمتها 400 الف دينار مضيفا " ليست لي املاك اخرى".وأضاف شوفي الطبيب " ثمن " الشقة" تعتبر عادية في منطقة راقية متابعا " تحصلت عليها وفق الاطر القانونية ولدي ما يثبت ذلك".وقال شوقي الطبيب أنه رجل "نزيه" محملا مسؤولية مكافحة الفساد إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق قولهوأشار الطبيب، أنه فتح قرابة ألف ملف في عهدته على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد موضحا أنه ما بين 9000 و10.000 ملف ترد سنويا على الهيئة.واعتبر الرئيس الأسبق للهيئة أن مكافحة الفساد لا تكون فقط بمكافحة الفاسدين مفيدا بأن المنظومة المتوارثة منذ 200 سنة هي عرّاب الفساد في تونس، على حد تعبيره.