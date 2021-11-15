المرزوقي لسامي الطاهري: من منحك السلطة لكي تقرر بانه لا عودة للبرلمان؟؟

Publié le Lundi 15 Novembre 2021 - 07:54 قراءة: 0 د, 43 ث
      
انتقد الرئيس السابق المنصف المرزوقي في مداخلة على قناة الزيتونة تصريح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري الذي قال بانه لا عودة الى ما قبل 25 جويلية وان عودة البرلمان غير ممكنة.
وقال المرزوقي " سامي الطاهري ليس ناطقا باسم الشعب ولا احد منحه السلطة كي يمنع عودة البرلمان".
وأضاف المرزوقي " دفاعي على البرلمان هو دفاع عن مؤسسة شرعية واعلم جيدا ان النواب أوصلونا للازمة الحالية" متابعا " لست في موقع الدفاع عن الغنوشي او القروي بل ادافع عن الشرعية".

وكان الطبوبي اعتبر في حوار على قناة الجزيرة أن لا رجوع إلى ما قبل 25 جويلية، في إشارة إلى تاريخ القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد.

وقال الطبوبي للجزيرة إن "موقف المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري بشأن عدم عودة البرلمان يلزمنا". وكان الطاهري صرح في وقت سابق أنه لا عودة للمجلس النيابي المجمد، معتبرا أن التونسيين عانوا منه.



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