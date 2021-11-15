زهير المغزاوي: قيس سعيّد في عزلة والنهضة تتخفّى وراء “مواطنون ضدّ الانقلاب”

قال الأحد 14 نوفمبر، الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصبح في عزلة بعد قرارات 25 جويلية .وأضاف زهير المغزاوي في حوار على اذاعة موزاييك أف أم "الرئيس بعد 25 جويلية اختار العزلة ونحن انتقدناها …العزلة ليست في علاقة بنا نحن فقط… بالنسبة لنا 25 جويلية هو انتقال من الديمقراطية الفاسدة الى دولة الشعب ولا يمكن للرئيس شق الطريق وحده في هذا وهناك جبهة تلتقي معه في هذا التصور ..هو اختار العزلة ونختلف معه في هذا… فرصة 25 جويلية مازالت قائمة لكنها محفوفة بمخاطر في الخارج والداخل وحتى من الرئيس في حد ذاته بهذا التردد وبعدم الاسراع وبعدم التحاور مع القوى الوطنية …اعتقد ان الفرصة مازالت قائمة وان الشعب مازال مؤمنا بإمكانية ان تنقله 25 جويلية من الوضع الفاسد الى وضع اسلم لكن هذا الشعب ونحن جزء منه ..بدأنا نقلق وهذا القلق مشروع لهذا اقول لسعيد انه اصبحت هناكحالة من القلق وانه لا يمكن للارتباك ان يوصلنا لأهدافنا وان عنصر الزمن مهم وحاسم للمعارك".وبخصوص حملة “مواطنون ضدّ الانقلاب” قال المغزاوي “لا يمكن ان اكون يوما ضمن هذه الحملة … في اعتقادي هي حركة النهضة وتتخفى كما فعلت دائما لانها لا تريد الظهور في الصورة ولكن التظاهر من حقهم ولاهي مزية لا من قيس سعيد ولا من اي حد..هذه المنظومة التي خسرت حركة النهضة اموالا لأجلها لجلب الحافلات ..هي المنظومة التي قامت عليها 25 جويلية والمنظومة التي واجهناها وهي سبب الخراب في البلاد طيلة 10 سنوات حتى لو لم يتقدم رئيس الجمهورية في الوعود التي اطلقها.