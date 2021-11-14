اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية ونورالدين الطبوبي.

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 14:19 قراءة: 0 د, 9 ث
      
تم اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية قيس سعيد والأمين العام نورالدين الطبوبي..وتناول الوضع العام في البلاد وأهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 جويلية ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل.

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