الداخلية: تم ضبط عدد من الأشخاص وسط المتظاهرين يتحوّزون على أسلحة بيضاء

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 13:18 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أكّدت الأحد 14 نوفمبر، وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه في نطاق الإجراءات الأمنية بمحيط باردو، تمكنت وحدات الأمن الوطني صباح اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 ، من ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، يتحوّزون على أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.
وأكّدت أنّه قد تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم.


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