رضا بلحاج: قد نصل إلى الاعتصام في ساحة باردو

قال رضا بلحاج المدير التنفيذي لحزب الأمل لدى مشاركته اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 في المسيرة التي دعت إلى تنفيذها مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” إنه تم تطويق ساحة باردو ومنع الحشود من الوصول منذ الصباح الباكر.وأضاف رضا بلحاج في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم “هذا يؤكد أن الانقلاب يعيش مأزق ويخاف حتى من احتجاج بسيط ويؤكد أيضا أن القوى المعادية للانقلاب في توسع”.وأشار المدير التنفيذي لحزب الأمل إلى أن فرض العودة للمسار الدستوري يتعزز يوما بعد يوم.وأكد أن مقاومة الانقلاب مازالت تستدعي وقتا وطرقا سلمية، مضيفا “سنصعد شيئا فشيئا وقد نصل حدّ الاعتصام في ساحة باردو ولكن القرار لم يتّخذ رسميا بعد”.هذا ودعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إلى وقفة احتجاجية بساحة باردو قبالة مقر البرلمان المجمدة صلاحياته للمطالبة بإنهاء حالة الاستثناء التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، وللدفاع عن الشرعيّة الدستورية والبرلمانية والمطالبة باستئناف نشاط البرلمان.وردّد المواطنون المحتجون والمساندون لمبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب”، شعارات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”الشعب يريد إنهاء الانقلاب”.ورصدت اكسبراس أف أم بعض المناوشات بين قوات الأمن المتمركزة بكثافة في محيط ساحة باردو والمحتجين من أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” بعد محاولتهم كسر الحواجز الأمنية للوصول إلى وسط ساحة باردو.