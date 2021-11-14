جوهر من مبارك : سيب الطرقات...سيّب مداخل باردو ... وبعد نشوفو الأوزان ‎‎

استنكر الاحد 14 نوفمبر، استاذ القانون الدستوري وعضو حملة مواطنون ضد الانقلاب جوهر بن مبارك ما وصفه غلقا للطرق المؤدية لساحة باردو التي كان من المنتظر ان يتجمع بها المتظاهرون وفق الترخيص الذي تم تقديمه لوزارة الداخلية.وقال جوهر بن مبارك غاضبا " بعد ما سكر الدولة والمؤسسات والدستور سكر الطرقات والانهج سكر علينا البلاد لمنع وتم منذ ليلة البارحة اغلاق جميع الطرقات لمنع المتظاهرين من التجمع في ساحة باردو"....وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم أكد جوهر بن مبارك أن عشرات الآلاف علقوا حاليا بالطرقات المؤدية للعاصمة، مطالب بفتح الطرقات وفسح المجال للمحتجين لمواصلة طريقهم.وقال بن مبارك 'سيب الطرقات...سيّب مداخل باردو وبعد نشوفو الأوزان'، وذلك في إشارة إلى تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد، الذي قال فيه 'أي وزن لهم حتى أمنعهم من الإحتجاج'.وتابع أن قيس سعيد أغلق البرلمان وأغلق الحكومة والدولة واليوم أغلق الجمهورية، واصفا السلطة الحالية بالجبانة وفق تعبيره.