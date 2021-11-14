ديلو: مظاهرة 14 نوفمبر لم تتعرّض للمنع الصّريح والشجاع بل للتعطيل والمضايقات... فعلا ليست ديكتاتورية، هي ديكتاتورية ركيكة

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 10:35 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قال الاحد 14 نوفمبر القيادي المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو، ان مظاهرة 14 نوفمبر لم تتعرض للمنع الصريح والشجاع.
واشار الي انه تم في المقابل تعطيل تعطيل .. ومضايقات .. ومنع تنقّل .. وحجز لوثائق السّيّارات .. وإقفال محكم لجميع الشّوارع المؤدّية للبرلمان المنقَلَب عليه .. وحجز لمضخّمات الصّوت والمنصّة المعدّة لإلقاء الكلمات".

وتساءل قائلا "
من قال إنّها ديكتاتوريّة ..!؟
من قال إنّه ديكتاتور ..!؟
هل نصب المشانق في الشّوارع ..!؟
هل مَنَع التّظاهر ..!؟
هل أمر بإطلاق النّار على المتظاهرين ..!؟
هو لم يسمع بالمظاهرة أصلا ..!
ثمّ ..
…………..
… ما هو وزنهم ..!؟".
ثم علق بالقول " فعلا ، ليست " ديكتاتوريّة " ..! الدّيكتاتوريّة ليست في متناول الجميع ...هي " ديكتاتوريّة .. ركيكة " ..!".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236105

Abid_Tounsi  (United States)  |Dimanche 14 Novembre 2021 à 10h 50m |           
هذه هي عين الحماقة...
لم يتعلم من المخلوع الذي فر بلا رجعة... لم يتعلم من كل من سولت له نفسه ركوب الأحداث ليجثو على قلوب المواطنين... لم يتعلم أن القمع لا يؤدي إلا إلى الانتفاضة...
لن يطول الحال به و بمن استخدموه، و قريبا سنرى من جاء إلى سدة الحكم زقفونه يفر هاربا بلا رجعة...



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