رئيس الجمهورية يشرف على الإحتفال بعيد الشجرة

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 3 ث
      
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الإحتفال بعيد الشجرة بمعهد ابن رشيق بالزهراء

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