أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الإحتفال بعيد الشجرة بمعهد ابن رشيق بالزهراء
رئيس الجمهورية يشرف على الإحتفال بعيد الشجرة
En continu
الأحد 14 نوفمبر 2021 | 9 ربيع الثاني 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:13
|14:51
|12:11
|06:56
|05:27
|
19°
|21°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
4.12 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|21°-14
|21°-15
|20°-14
|20°-15
|20°-14
- Avoirs en devises
20963,3
(12 nov)
- Jours d'importation
125
- 1 € = 3,29233 DT 1$ =2,86173 DT
- Solde Compte du Trésor (12 nov) 999,5 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 004 012) كورونا: حالة وفاة و66 إصابة جديد
( 29 726) وزارة الداخليّة.. مداهمة منزل مشبو
( 26 102) وزارة الصحة: تطعيم 54687 شخصا ضد ك
( 25 728) رئيسة الحكومة، نجلاء بودن تصل الر
( 24 600) أمال العدواني تؤكد لاذاعة شمس أن ح
( 24 343) الثروة التى حققها لا تتماشى ونشاطه
( 24 036) نجيب الشابي: أنا إنسان وطني ونظيف.
( 23 760) البرلمان الأوروبي يصادق على القر
( 22 684) موزاييك تنشر تفاصيل الإفراج عن الش
( 20 255) النيابة العمومية بالقطب القضائي ا
( 20 058) الزوجة المعنفة في ولاية المنستير:
( 19 910) سيدي بوزيد - ارتفاع عدد الموقوفي
( 19 428) النيابة العمومية بالمحكمة الابتدا
( 19 299) سنية الدهماني: سيّدي الرئيس ...
( 19 239) جريمة أولاد حفوز : شهادة الطفلة ا
( 19 101) هذا ما قرره القضاء العسكري في حق س
( 18 713) بعد دقّت ساعة الزحف للقذافي، رضا ل
( 18 199) عمر الولباني: وزير التربية الاسبق
( 18 174) معز بن غربية للمنصف بن سعيد: حاج
( 17 724) مشروع قانون المالية لسنة 2022: منح
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 236103