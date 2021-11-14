يوسف الشاهد: من يهرب لايمرّ بالمطار.. والقضاء بيننا

Publié le Dimanche 14 Novembre 2021 - 09:02 قراءة: 0 د, 18 ث
      
نفى رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد، السبت، عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك، ما يروج حول "هروبه" من تونس مشيرا إلى أنه سيقاضي كل شخص قام بنشر الإشاعات.

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق أن من يهرب لا يمر عبر المطار ويطبع جواز السفر من الأمن مبرزا أن من يمنع من السفر القانون وليس الفايسبوك والإشاعات والقضايا الوهمية.



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