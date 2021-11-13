اصطدام قطار بشاحنة على مستوى النفيضة

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 21:52 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2،علي عبد المولى، في تصريح لاذاعة "الجوهرة أف أم" بأن حادث مرور جد عشية اليوم على مستوى النفيضة من ولاية سوسة اثر اصطدام قطار (تونس سوسة) بشاحنة دون ان يسفر الحادث عن خسائر بشرية .

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام قطار بشاحنة ثقيلة تحمل لوحة منجمية ليبية مما اسفر عن انقلاب الشاحنة اثر اصطدام بالعجلات الخلفية للمجرورة وانفصالها عن السكة لتصطدم بشاحنة تونسية أخرى مما تسبب في اضرار مادية.

وتابع أن هذا الحادث جد بسبب عدم انتباه السائق للحواجز على السكة. وتم ابقاء السائق الليبي في حالة سراح وسيمثل في حالة تقديم امام النيابة العمومية الاثنين القادم لاتخاذ الاجراءات اللازمة .



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