محمد الحامدي يرد على حاتم بن سالم: وزير هرب بسفساري يكذب كما يتنفس

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 13:55 قراءة: 0 د, 53 ث
      
رد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تهم وجهها له وزير التربية السابق حاتم بن سالم بانه كان يتناول اللبلابي والشكشوكة في مكتبه في الوزارة.

وكان وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم قال لدى حضوره في برنامج "رونديفو 9" يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أن محمد الحامدي وزير التربية السابق لم يكن في مستوى المسؤولية التي تولاها.

وأضاف بن سالم أنه أثناء تولي الحامدي منصب وزير التربية، كان هناك أشخاص من حزبه "تنصب المقرونة والشكشوكة واللبلابي على مكتب وزير التربية".

اقرأ أيضا: محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقير يا تافه..لست رجل دولة..هذا ان كنت رجلا اصلا


وكتب الحامدي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

"وزير هرب متخفيا في سفساري
يكذب كما يتنفس
وهو ضحل حتى في الكذب حيث لا يتجاوز خياله حكايات النفة واللبلابي والمقرونة…..قلنا لك سابقا هذا لايليق برجال الدولة ونقول لك مجددا لست من رجال الدولة ولا من الرجال اطلاقا
هذا على الحساب وسياتيك ردنا قريب"







Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236067

Karimyousef  (France)  |Samedi 13 Novembre 2021 à 14h 06m |           
C'est très bas comme argument pour critiquer l'action d'un ancien ministre.tout est dit , c'est un mépris de classes .pour ce ben Salem, Mohamed hamdi ne devait pas occuper ce poste car il n'avait pas la tête qui allait avec. C'est un délit de sale gueule



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

السبت 13 نوفمبر 2021 | 8 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:43 17:13 14:51 12:11 06:55 05:26
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 23 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1522°-1421°-1521°-1420°-14
  • Avoirs en devises
    20963,3

  • (12 nov)
  • Jours d'importation
    125
  •              1 € = 3,29233 DT        1$ =2,86173 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 nov)   999,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة