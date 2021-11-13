محمد الحامدي يرد على حاتم بن سالم: وزير هرب بسفساري يكذب كما يتنفس

رد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تهم وجهها له وزير التربية السابق حاتم بن سالم بانه كان يتناول اللبلابي والشكشوكة في مكتبه في الوزارة.
وكان وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم قال لدى حضوره في برنامج "رونديفو 9" يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أن محمد الحامدي وزير التربية السابق لم يكن في مستوى المسؤولية التي تولاها.
وأضاف بن سالم أنه أثناء تولي الحامدي منصب وزير التربية، كان هناك أشخاص من حزبه "تنصب المقرونة والشكشوكة واللبلابي على مكتب وزير التربية".
اقرأ أيضا: محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقير يا تافه..لست رجل دولة..هذا ان كنت رجلا اصلا
وكتب الحامدي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
"وزير هرب متخفيا في سفساري
وكان وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم قال لدى حضوره في برنامج "رونديفو 9" يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أن محمد الحامدي وزير التربية السابق لم يكن في مستوى المسؤولية التي تولاها.
وأضاف بن سالم أنه أثناء تولي الحامدي منصب وزير التربية، كان هناك أشخاص من حزبه "تنصب المقرونة والشكشوكة واللبلابي على مكتب وزير التربية".
اقرأ أيضا: محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقير يا تافه..لست رجل دولة..هذا ان كنت رجلا اصلا
وكتب الحامدي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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