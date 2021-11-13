محمد الحامدي يرد على حاتم بن سالم: وزير هرب بسفساري يكذب كما يتنفس

"وزير هرب متخفيا في سفساري

يكذب كما يتنفس

وهو ضحل حتى في الكذب حيث لا يتجاوز خياله حكايات النفة واللبلابي والمقرونة…..قلنا لك سابقا هذا لايليق برجال الدولة ونقول لك مجددا لست من رجال الدولة ولا من الرجال اطلاقا

هذا على الحساب وسياتيك ردنا قريب"

رد القيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك على تهم وجهها له وزير التربية السابق حاتم بن سالم بانه كان يتناول اللبلابي والشكشوكة في مكتبه في الوزارة.وكان وزير التربية الأسبق حاتم بن سالم قال لدى حضوره في برنامج "رونديفو 9" يوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، أن محمد الحامدي وزير التربية السابق لم يكن في مستوى المسؤولية التي تولاها.وأضاف بن سالم أنه أثناء تولي الحامدي منصب وزير التربية، كان هناك أشخاص من حزبه "تنصب المقرونة والشكشوكة واللبلابي على مكتب وزير التربية".