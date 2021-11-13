الجرندي يلتقي Yael LEMPERT مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

Publié le Samedi 13 Novembre 2021 - 11:26 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، على هامش مشاركته في قمة باريس حول ليببا المنعقدة هذا يوم أمس بالعاصمة الفرنسية، لقاءً مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى Yael LEMPERT.


وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، حيث أكّدت المسؤولة الأمريكية على أهمية العلاقات التونسية-الأمريكية ومتانتها، مبرزة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى الشريك الذي يمكن لتونس أن تعول عليه في هذه المرحلة الدقيقة ومشددة على ثقة بلادها في أن تونس ستستأنف حيويتها الاقتصادية والسياسية بعد تشكيل الحكومة واستكمال هذه الخطوة الهامة ببقية الخطوات المقبلة التي من شأنها أن تعيد المؤسسات الدستورية إلى مسارها الصحيح.

من جهة أخرى، عبرت المسؤولة الأمريكية عن الارتياح لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجلس الأمن الدولي والتشاور المستمر بينهما حول مختلف القضايا الدولية ولا سيما منها ذات الصلة بالأمن والسلم الدوليين، وأكدت في هذا السياق عزم واشنطن مواصلة الحوار والتشاور مع تونس في خصوص كل ما يدعم العلاقات الثنائية والارتقاء بها نحو أفضل المستويات.

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